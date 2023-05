Smrt pada na Bahmut: Ukrajinski izviđački dron snimio užas nad opkoljenim gradom! Gore nebo i zemlja nakon ruskog napada (video)

Ukrajina je optužila Rusiju za napad fosfornom municijom na opkoljeni grad Bahmut! Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je navodne snimke iz izviđačkog drona na kojima se može videti kako nešto što izgleda kao beli fosfor pada na grad. - Nemaju dovoljno granata, ali imaju dovoljno fosfora.

Rusisti zapaljivom municijom granatiraju neokupirana područja Bahmuta. Goreće u paklu - piše u objavi ukrajinskog ministartsva odbrane na Tviteru. Not enough shells, but more than enough phosphorus. Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition. They will burn in Hell. 📷 @SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023 Nejasno je kad se napad tačno dogodilo. Na snimcima koje je objavila Ukrajina vide se