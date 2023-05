VIDEO Jokićeva magična noć u senci poraza: Udarili ga u međunožje, Srbin radio ono što se retko viđa

Treći meč polufinalne serije između Denvera i Finiksa po prvi put se igrao van Kolorada, a sve detalje ovog susreta mogli ste da pratite uživo uz Nova.rs Finiks Sansi uspeli su da slave sa 121:114 i tako smanje razliku u seriji na 2-1 nakon istorijske partije Kevina Bukera.

Postao je prvi igrač od Majkl Džordana koji je prosečno beležio 35+ poena na prvih osam mečeva plej-ofa. Završio je susret sa 47 poena, dok je Kevin Durent stao na 39. Sa tim teško da može da se nosi bilo koji tim na svetu. Nikola Jokić je stigao do devetog tripl-dabla u plej-of karijeri za samo 28 minuta. Meč je završio sa 30 poena i impresivnih 17 skokova i 17 asistencija. Nikola Jokic is the first player in NBA history to record 25+ points, 15+ rebounds, and 15+