Nikola Jokić oduševio odličnom partijom: Srbin zabeležio novi tripl-dabl i to kakav (video)

TREĆOM utakmicom nastavljena je serija u polufinalu Zapada između Finiksa i Denvera. Sansi su trijumfovali u Arizoni sa 121:114 (29:31, 38:21, 23:36, 31:26) i tako došli do prve pobede protiv Nagetsa.

Foto: EPA-EFE/Rick D'Elia Iako srpski košarkaš, Nikola Jokić, nije dobio MVP priznanje, još jednom je pokazao da je najbolji. On je meč završio sa novim tripl-dablom od 30 poena, 17 skokova i čak 17 asistencija za nešto više od 41 minut koliko je proveo na parketu. Pokušao je Somborac da odvede tim iz Kolorada dao treće pobede i velikih 3-0, no ekipa Montija Vilijamsa je bila spremna i došla je do trijumfa kojim čuvaju nade da mogu da preokrenu rezultat i plasiraju