Simanić srušio Huventud, Tomić dobar u porazu

U subotu su odigrane četiri utakmice 31. kola španske Endesa lige: Obradoiro - Granada 88:83, Saragosa - Huventud 87:77, Real Betis - Bilbao 86:78, Đirona - Tenerife 72:88.

Obradoiro je svih 40 minuta susreta sa Granadom bio u rezultatskom plusu, koji se kretao do 14 poena i rutinski je slavio. U pobedi svog tima Kasijus Robertson je učestvovao sa 21 poenom, 1 skokom i 1 asistencijom, Leo Vesterman sa 18 poena, 4 skoka i 8 asistencija. U Granadi Jousu Ndoje je zabeležio 18 poena i 2 skoka. Saragosa je na meču sa Huventudom bila u konstantnom vođstvu do 17 poena i bez problema je stigla do trijumfa. U pobedničkom timu blistali su