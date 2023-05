Jokić: Išbija je samo navijač koji je trebalo da bude izbačen sa terena

FINIKS: Košarkaš Denvera Nikola Jokić je posle incidenta sa vlasnikom Finiks Sansa Metom Išbijom rekao da njemu nije mesto na terenu i da je trebalo da bude izbačen.

Do incidenta je došlo kad je Jokić želeo što pre da dođe do lopte koja je izašla u aut, ali je vlasnik Sansa uzeo u ruke i tako pokušao to da spreči. Jokić je oteo loptu iz ruke Išbiji, zatim ga i odgurnuo laktom, zbog čega mu je dodeljena tehnička greška. Jokić ne misli da je zaslužio kaznu koju je dobio na terenu zbog svega što se desilo. "Navijač je prvi stavio ruku na mene. Mislio sam da liga treba da nas zaštiti u tom slučaju, ali možda grešim. Videćemo",