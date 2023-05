Incident na meču Denver Nagetsa, Jokić odgurnuo vlasnika Finiks Sansa

Košarkaš Denvera Nikola Jokić odgurnuo je vlasnika Finiks Sansa Meta Išbija laktom i zaradio tehničku grešku tokom utakmice plej-ofa NBA lige.

Do incidenta je došlo kad je Jokić želeo što pre da dođe do lopte koja je izašla u aut, ali je vlasnik Sansa uzeo u ruke i tako pokušao to da spreči. Jokić je oteo loptu iz ruke Išbiji, zatim ga i odgurnuo laktom, zbog čega mu je dodeljena tehnička greška. Jokić je posle incidenta sa vlasnikom Finiks Sansa Metom Išbijom rekao da njemu nije mesto na terenu i da je trebalo da bude izbačen. - Navijač je prvi stavio ruku na mene. Mislio sam da liga treba da nas zaštiti