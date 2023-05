Kikinda: Uhapšen mladić koji je širio paniku u svom razredu

KIKINDA - Policija u Zrenjaninu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Kikindi, uhapsila je A. S. (19) iz okoline Nove Crnje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

On se sumnjiči da je, u grupi svog razreda preko jedne mobilne aplikacije, postavio crtež na kome je nacrtana učionica sa krvavim likovima koji leže pored klupa, dok jedan drži predmet sličan pištolju, što je uznemirilo učenike i njihove roditelje. A. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.