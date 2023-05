Filadelfija posle drame srušila Boston, Harden heroj (video)

Trojka iz ugla sjajnog beka u završnici produžetka rešila je meč sa Seltiksima

Košarkaši Filadelfije pobedili su Boston sa 116:115 posle produžetka u četvrtom meču polufinala Istočne konferencije NBA lige. Seventisiksersi su izjednačili u seriji na 2:2. Najbolji u domaćem timu bio je Džejms Harden sa 42 poena, devet asistencija i osam skokova, a najviše će se pamtiti trojka iz ćoška za vođstvo 18 sekundi pre kraja produžetka . JAMES HARDEN GAME-WINNER. 42 POINTS IN THE GAME 4 WIN. SERIES TIED AT 2-2. #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/FVG2pYJ9CC