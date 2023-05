Opozicija traži sednicu Skupštine Srbije, Orlić ih nije primio (VIDEO)

Beta pre 7 sati

Opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije saopštile su danas da su prikupile 84 potpisa poslanika, odnosno potrebnu trećinu, koja zahteva hitno sazivanje sednice parlamenta na kojoj bi se razmatrao izveštaj Vlade Srbije o bezbednosnoj situaciji u Srbiji nakon dva masovna ubistva kod Mladenovca i u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je novinarima u skupštini da su inicijativu za održavanje sednice pokušali da predaju predsedniku parlamenta Vladimiru Orliću, ali da ih on nije primio u svoj kabinet.

"Mislim da to najviše govori i o njemu i o ovom režimu. Predsednik skupštine koji se nije udostojio da izađe pred svoje kolege, ili da nas primi da razgovaramo o ovom zahtevu. Postavio je kordon obezbeđenja ispred svojih vrata, koji nam nije dozvolio da mu uručimo zahtev", kazao je Aleksić.

Prema njegovim rečima, poslanici pored izveštaja, zahtevaju i utvrđivanje činjenica i okolnosti koje su dovele do tih tragičnih događaja, utvrđivanje propusta koji su doveli do njih, kao i preduzimanja mera i preduzimanja odgovornosti za to.

On je dodao da je zahtev da ta se sednica sa tim dnevnim redom održi do petka, 12. maja, kao i da su zahtev potpisale poslaničke grupe Ujedinjeni, Narodna stranka, Demokratska stranka, Moramo-Zajedno, Zeleno-levi klub, Dveri, NADA, Zavetnici, kao i više samostalnih poslanika.

Aleksić je dodao i da će u sredu u 5 do 12 poslanici otići u Regulatorno telo za elektronske medije (REM) sa "priprmljenim ostavkama", kao i u Vladu Srbije u četvrtak, koja zaseda tog dana.

"Ukoliko vlast i dalje bude banalizovala sve ono što građani traže, ukoliko ne ispune nijedan zahtev, u petak nastavljamo našu borbu, pa neka stane cela Srbija", rekao je Aleksić i dodao da protestima poput "Srbija protiv nasilja" koji je održan u ponedeljak žele da pokažu da su za Srbiju protiv nasilja i ocenio da je to pitanje svakog čoveka i deteta koje živi u zemlji.

Upitani zbog čega među zahtevima opozicije nije bila i ostavka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Alesić je rekao da su za sada okupljeni oko zahteva koji su juče izneti na skupu, jer u njima vide uzročnike problema.

Više opozicionih stranaka protestovalo je u ponedeljak u Beogradu, sa zahtevima za ostavku članova REM-a, ukidanje rijaliti programa, zabrana medija koji u svom programu promovišu nasilje, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi, kao i smene ministra policije Bratislava Gašića i direktora BIA Aleksandra Vulina i održavanje skupštinske sednice.

Najavili su da će, ukoliko ti zahtevi ne budu ispunjeni, novi protest biti organizovan u petak 12. maja.

Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.

(Beta, 05.09.2023)