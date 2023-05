Zbog pretnji na društvenim mrežama kazna i do 12 godina zatvora

BEOGRAD: Broj osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti i srodnih krivičnih dela u poslednjih nedelju dana bio je veći od uobičajenog, izjavio je šef Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković i naveo da su za ovo krivično delo zaprećene veoma ozbiljne kazne.

"One se u osnovnom obliku kreću od šest meseci do pet godina zatvora, dok je za teže oblike zaprećena kazna od dve do 10 godina. Za najteže oblike koji su sankcionisani kao teška krivična dela protiv opšte sigurnosti kazna je od dve do 12 godina", rekao je on za današnju "Politiku". Broj krivičnih prijava koje su podnete zbog ugrožavanja sigurnosti na društvenim mrežama meri se desetinama, ali je samo jedna pretnja bila dovoljna da se pokrene krivičnopravni