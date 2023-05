Počela predaja nelegalnog oružja

Osim ličnog dolaska u policijsku stanicu, građani mogu pozvati pripadnike MUP-a da dođu po puške, pištolje i eksplozivne naprave i preuzmu ih

Predaja nelegalnog oružja MUP-u Srbije počela je juče, a građani će moći do 8. juna bez posledica da ostave u policiji puške, pištolje i eksplozivne naprave. Svi koji poseduju neregistrovano oružje i predaju ga do ovog roka neće krivično odgovarati, niti će snositi bilo kakve posledice. Niko ih u policiji neće pitati odakle im to naoružanje i neće morati da dokazuju njegovo poreklo. Ovo se odnosi na sve vrste pušaka i pištolja i na oružje koje po zakonu ne može