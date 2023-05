Milojevića brine efikasnost

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je večeras posle prvenstvenog meča sa Voždovcem da je najbitnije da je njegov tim zabeležio pobedu. "Bitno je da smo pobedili.

Mnogo lepih akcija, ali je falilo efikasnosti i to je nešto što me brine, jer imamo dve izuzetno bitne utakmice do kraja sezone, to su polufinale, i nadam se, finale kupa i takođe, u prvenstvu dočekujemo Vojvodinu i Novi Pazar, a gostujemo Radničkom 1923", rekao je Milojević, a preneo klub. Zvezda je u gostima večeras pobedila Voždovac sa 2:0, u meču četvrtog kola plej-ofa Super lige Srbije. "Osetila se neuigranost, bez želje da nekog kritikujem, ali možda su neki