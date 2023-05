„Ako ne ispune zahteve, Srbija će u petak stati“: Opozicija na vrata REM-a zalepila odštampane ostavke članova ovog tela

Ako zahtevi protesta „Srbija protiv nasilja“ ne budu ispunjeni Srbija će u petak stati, izjavio je ispred Regulatornog tela za elektronske medije poslanik Ne davimo Beograda Radomir Lazović pri predaji već odštampanih ostavki članova ovog tela zaduženog za medijsku regulaciju.

Naša zemlja je, naveo je Lazović, zatrpana nasiljom, a preko programa Pinka i Hepija prikazivano je to nasilje, mahalo se pištoljima i pozivalo na nasilje. On je ukazao na odgovornost REM-a da to reguliše i sankcioniše, te rekao da ovo telo „sistemski odbija da se meša u svoj posao“ „Nije REM jedini odgovoran ali je odgovoran za kontrolu elektronskih medija i najmanje što mogu da urade je da podnesu ostavke“, naveo je poslanik. Podsetio je i na druge zahteve,