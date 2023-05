Vučić: Do sada predato više od 3.000 komada oružja i kratkih i dugih cevi

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada predato više od 3.000 komada oružja i kratkih i dugih cevi, desetine hiljada metaka različitih kalibara kao i više minskoeksplozivnih sredstava, dodajući da je to dobra vest jer je toliko manji rizik za samopovređivanje građana Srbije, kao i za povređivanjem drugih.

Vučić je za TV Pink rekao da je počeo da dobija pisma građana u kojem navode da nije oružje to koje ubija, nego zločinački um, dodajući da je veoma teško proceniti ko je u stanju da počini takve zločine, zbog čega je akcija razoružavanja Srbije pozitivna mera. "Kada imate manje oružja onda nemate čime to da počinite. Mislim da je to važna akcija i da je dobro što smo sa tim krenuli. Znao sam da će biti mnogih koji da se ljute, ali to je dobro za Srbiju i spremni