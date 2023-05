Rusija i Ukrajina: Zelenski - Potrebno nam je još vremena za početak kontraofanzive

BBC News pre 1 sat | Ugo Bačega - BBC Njuz, Kijev

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da je njegovoj zemlji potrebno još vreme kako bi počela dugoočekivanu kontraofanzivu protiv Rusije, pošto je vojsci i dalje potrebna obećana pomoć Zapada.

Očekivani ukrajinski napad bi mogao da predstavlja odlučujući trenutak u ratu i da iscrta nove linije na frontu koje su već mesecima nepromenjene.

To će biti odlučujući ispit za Ukrajinu, željnu da pokaže da uz pomoć koja stiže sa Zapada u oružju i opremi, može da ostvari velike dobitke na bojnom polju.

„Sa ovim što trenutno imamo, možemo da krenemo napred i da budemo uspešni", rekao je Zelenski u intervjuu za evropske javne servise, među kojima je i BBC.

„Ali izgubili bi mnogo ljudi i smatram da je to neprihvatljivo. Zato moramo da sačekamo, potrebno nam je još malo vremena", naveo je on.

Predsednik Ukrajine je rekao da su borbene jedinice, od koje su neke obučavane u državama članicama NATO alijanse, „spremne", ali je naveo da su vojsci potrebne „još neke stvari", poput oklopnih vozila koja „pristižu u serijama".

Kada i gde će Ukrajina krenuti u napad ostaje tajna.

Ruske snage su utvrdile odbrambene položaje na liniji fronta dugačkoj 1.450 kilometara koja se prostire od istočnih regiona Luganska i Donjecka do Zaporožja i Hersona na jugu.

Prethodnih nedelja ukrajinske vlast su pokušale da smanje očekivanja javnosti o početku i obimu kontraofanzive.

Jedan viši vladin zvaničnik, koji je insistirao na anonimnosti, rekao je da su čelni ljudi Ukrajine shvatili da „moraju da budu uspešni", ali da kontraofanzivu ne treba gledati kao „srebrni metak" u ratu koji traje skoro 15 meseci.

Zelenski je, međutim, kazao da je uveren da ukrajinska vojska može da napreduje na frontu, upozorivši na opasnost od „zamrznutog konflikta" na koji, kako tvrdi, „Rusija računa".

Za Kijev, bilo koji ishod koji bi na Zapadu bio viđen kao neuspeh, značio bi i smanjenje vojne podrške i povećavanje pritiska da Ukrajina uđe u pregovore sa Rusijom.

Gotovo petina ukrajinske teritorije je trenutno pod kontrolom ruskih snaga, Vladimir Putin je prošle godine proglasio aneksiju četiri okupirana regiona.

Mogući pregovori bi se verovatno odnosili i na ova četiri regiona.

„Svako ima neku ideju. Ali ne mogu da pritisnu Ukrajinu da preda teritorije.

„Zašto bi bilo koja država na svetu dala Putinu sopstvenu teritoriju".

Zelenski je odbacio bojazan o mogućem gubitku američke podrške u slučaju da Džozef Bajden ne bude ponovo izabran za predsednika SAD.

Naveo je da Ukrajina ima podršku predstavnika obe partije u američkom Kongresu.

„Ko zna će se desiti na izborima. Verujem da ćemo mi do tada da pobedimo".

U ovom trenutku nema realnih mogućnosti za razgovore o završetku sukoba, pošto obe strane tvrde da će se boriti do pobede.

Zelenski je ponudio mirovni predlog, traživši da se Ukrajini vrate sve okupirane teritorije, da joj se isplati ratna odšteta i da se formira posebni tribunal za ruske ratne zločine.

Ovaj predlog je Moskva glatko odbila.

Zapadne sankcije, rekao je Zelenski, utiču na rusku vojnu industriju, što se vidi po smanjenim zalihama raketa i artiljerijske municije.

„Oni imaju još mnogo u skladištima, ali već vidimo da su smanjili granatiranja na dnevnom nivou u nekim oblastima".

Moskva, međutim, pronalazi načine da zaobiđe neke od sankcija, navodi Zelenski.

On je pozvao države da „ciljaju" one koje pomažu Rusiji da eskivira zabrane.

Zelenski je ponovo odbacio optužbe Rusije da je Ukrajina odgovorna za navodni napad dronom na Kremlj.

Moskva je taj događaj opisala kao pokušaj ubistva Vladimira Putina.

Očigledan ruski napad bi mogao biti operacija pod lažnom zastavom i izgovor Moskve da napadne Ukrajinu, veruje ukrajinski lider.

„Stalno traže opravdanje i govore 'Vi nam radite ovo, pa mi to radimo vama'", dodao je Zelenski.

„Ali to nije uspelo, pa čak ni za njihovu domaću javnost, a ni tamošnji propagandisti ne veruju u to jer to zaista izgleda veoma veštački."

Predsednik Zelenski je govorio paralelno sa održavanjem Evrovizije, čiji je domaćin engleski grad Liverpul u ime Ukrajine, pobednice prošlogodišnjeg festivala.

On je rekao da bi više voleo da se Evrovizija održava u nekoj od susednih zemlji „gde bi Ukrajinci mogli da otputuju i da se osećaju blisko sa domaćinima", ali je dodao da ima „mnogo poštovanja" prema Velikoj Britaniji, za koju kaže da je „neverovatna zemlja".

„Glavna stvar je da se takmičenje održava", rekao je Zelenski.

„Neka narod pokaže sopstveni talenat."

Dodatno izveštavanje: Rafael Torn, Hana Hornus, Dejv Bul

