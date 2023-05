Banka Engleske podigla referentnu kamatnu stopu na 4,5 odsto: Dvanaesto povećanje zaredom

Banka Engleske (BE) podigla je danas referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na 4,5 odsto.

Ovo je 12. povećanje referentne kamatne stope zaredom, a rast za 25 baznih poena je u skladu sa očekivanjima tržišta. Odluka je doneta na glasanju članova Odbora za monetarnu politiku (MPC) Banke Engleske, sa sedam glasova za i dva protiv, navodi se na sajtu BE. Engleska centralna banka očekuje da će inflacija u Velikoj Britaniji sa sadašnjih 10,2 odsto pasti na 5,1 odsto u četvrtom kvartalu ove godine, a na željenih 2,0 odsto do kraja 2024. godine. BE će budno