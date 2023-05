Britanija prekršila obećanje: Ipak neće do kraja godine ukinuti sve evropske zakone

Britanska vlada više ne namerava da do kraja godine ukine sve evropske zakone, "crvenu krpu" za vatrene pristalice Bregzita, koja je izazvala zabrinutost poslovnih ljudi i opozicije da će doći do pravne nesigurnosti i birokratskog haosa. Vlada je danas objavila izmenu plana zakonodavnih aktivnosti po kojem će se do kraja 2023. povući oko 600 od ukupno 4000 evropskih zakona koji su još na snazi otkako je Britanija 2020. izašla iz Evropske unije.

Britanija je ranije donela zakon koji je nalagao da se do kraja ove godine povuku svi evropski zakoni, osim onih za koje se eksplicitno kaže da ostaju. Portparol premijera Rišija Sunaka je u januaru rekao da se taj rok neće produživati. - Vlada je danas izmenila plan. Cilj je da poslovni ljudi ne budu u neizvesnosti - rekla je ministarka privrede i trgovine Kemi Badenoč u dopisu parlamentu. Dosad je povučeno 1000 evropskih zakona, a planira se još 500. Međutim,