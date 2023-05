Pucnjava u fabrici Mercedesa u Nemačkoj, ima poginulih

Jedna osoba je poginula, a druga je povređena u pucnjavi u fabrici Mercedes Benc u južnoj Nemačkoj, javlja Rojters pozivajući se na nemačke medije, prenosi N1.

Spasioci su na licu mesta u fabrici 56 u Sindelfingenu, koja sklapa S-klasu, navodi list Bild. Prema izveštaju nemačkog lista koji se poziva na policiju, osumnjičeni je priveden nakon pucnjave u fabrici. Dodaje se da je pozadina pucnjave još uvek nejasna. Deadly shooting in the new Mercedes-Benz Factory 56 where the S Class is produced. 1 dead and 1 severely wounded. Imagine the headlines if that would have been in 🇩🇪 Giga Berlin. Despite it happened hours ago and