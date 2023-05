Uhapšeno šest osoba zbog podvođenja i posredovanja u prostituciji

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su šest pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i posredovanje u vršenju prostitucije.

Uhapšeni su J. D. (1973), D. K. (1959), A. S. (1982), Ž. Š. (1983), B. G. (1993) i D. M. (1989). Sumnja se da su oni, od septembra 2022. do maja 2023. godine, vrbovali ženske osobe da se bave prostitucijom, a potom iznajmljivali stanove na teritoriji Beograda u kojima su se one nalazile sa klijentima. Osumnjičeni se terete i da su putem društvenih mreža organizovali oglašavanje prostitucije, podvodili više od 10 devojaka kojima su organizovali prevoz do klijenata.