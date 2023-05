Vučić: Sveću za đake zapalio sam u crkvi jer nisam hteo da pravim predstavu (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sveću za decu ubijenu u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" zapalio u crkvi a ne ispred te obrazovne ustanove "jer nije od toga hteo da pravi predstavu".

"Išao sam u crkvu da zapalim sveću, ali nisam vodio kamere. Na svako drugo mesto sam mogao da odem ali nisam hteo da od toga pravim predstavu i kačim slike na instagram i društvene mreže. Svakome sam uputio saučešće i izašao u javnost istog sekunda", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

Govoreći o skupu koji će Srpska napredna stranka (SNS) organizovati 26. maja u Beogradu, Vučić je rekao da njegova partija nije želela da zloupotrebljava tragediju koja se dogodila i da je prvo sačekala da prođe neko vreme, a takođe je odbacio tvrdnje da je u pitanju kontramiting organizovan kao odgovor na okupljanje opozicije.

"To će biti ujediniteljski skup, da se kaže šta je plan za budućnost. Nije skup podela koji se prave svaki dan. I nismo ga zakazivali ni za jedan datum koji je opozicija pominjala, već mnogo unapred. Nećemo da maltretiramo ljude, mada pretpostavljam da će biti gužva, ali nećemo da zaustavljamo saobraćaj i bilo koga da maltretiramo, čime ćemo pokazati razliku", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje da li zaista misli da uhapšeni urednik magazina Tabloid Milovan Brkić govori u ime opozicije, Vučić je rekao da misli da je on "jedan od ideologa opozicije".

"On je najcitiraniji, citiraju ga i Vuk Jeremić i Miroslav Aleksić i Marinika Tepić, ponavljajući optužbe koje on iznese u Tabloidu. Citiran je bezbroj puta od Jovanjice i posle, do svake izmišljene afere. On je bukvalno postao njihov ideolog. Ali organizator tog skupa Srđan Milivojević je još gori od njega, jer on preti da će nako završiti u šahtu, kao (bivši libijski predsednik Muamer el) Gadafi.

Vučić je dodao da je iznenađen, kako se izrazio, "velikom popularnošću u hrvatskim medijima", ali i dodao da su tekstovi koji se objavljuju o njemu u tim medijima "potpuna besmislica".

"Čestitam im na tome, neka samo nastave. Obično fotošopovi služe da nekog ulepšaju a njima da budem grđi nego što jesam, iako ja nisam lep", rekao je Vučić.

(Beta, 05.12.2023)