Snažna poruka Nikole Koja pred protest „Srbija protiv nasilja“

Proslavljeni glumac Nikola Kojo objavio je danas na društvenoj mreži Tviter poziv na protest "Srbija protiv nasilja".

On je objavio fotografiju sa pozivom na protest uz poruku: „Ne mora kome je dobro i kome ne smeta ili uživa u svemu ovome“. Ne mora kome je dobro i kome ne smeta ili uživa u svemu ovome. pic.twitter.com/vUDO4Mew0g — Nikola Kojo (@NikolaKojo2) May 12, 2023 Danas u 18 časova ponovo će biti održan protest “Srbija protiv nasilja”, a zatim i mirna šetnja građana od zgrade Skupštine Srbije, preko Ulice Kneza Miloša do mosta Gazela, koji će zatim dva sata biti blokiran za