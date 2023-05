Jokić u svom stilu: Sada ću da gledam konjske trke

Košarkaši Denver Nagetsa plasirali su se u finale Zapadne konferencije pobedom od 4-2 nad Finiks Sansima. Još jednu fantastičnu partiju pružio je srpski reprezentativac Nikola Jokić, koji je tripl-dablom ponovo dokazao da je najbolji igrač tekućeg doigravanja u NBA. U izjavi za medije posle duela poručio je je veoma bitnu ulogu u pobedi imao bek Kentejvijus Kaldvel-Poup.

Nagetsi su demonstrirali silu i lako došli do pobede u meču koji je bio odlučen na poluvremenu, kada je tim iz Kolorada imao 30 poena prednosti. „Znali smo da će atmosfera biti vrela, ali to na nas nije uticala jer smo to i očekivali. Ako imamo pravi stav i agresivni smo, onda možemo da igramo kao da smo kod kuće. Uspevali smo da ih pomeramo sa pozicija koje im odgovaraju i da im otežavamo šuteve. Mnogo nam je pomogao Kaldvel-Poup. On je bio šampion u prošlosti, on