Kaća Grujić zamalo ostala bez bubrega! Pevačica otvorila dušu o paklu kroz koji je prošla: "Vene su mi popucale, hvala Bogu da sam se izvukla"

Popularna pevačica Katarina Grujić Gobeljić gost je voditelja Ljubomira Tozeva u njegovoj emisiji "Show se nastavlja" na "Blic" Tv (MTS kanal 115) gde je govorila o svom životu, karijeri, prijateljima i porodici.

Lepa pevačica otrkila je da uživa u roditeljstvu i da je odmah znala da je njen suprug Marko Gobeljić "to to". - Upoznali smo se kod mene na slavi. On je došao i rekao "Ćao, ja sam Marko, srećna slava". Ja sam rekla, "Ćao, ja sam Katarina, hvala" - priseća se Grujićeva. Nakon prijateljstva uplovili su u vezu, a veoma brzo i u brak. Kada im se rodila ćerka Katja, Katarina kaže da je Marko bio najuzbuđeniji. - Marko je bio najuzbuđeniji. Meni je bio zakazan canski