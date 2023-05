"Proveravaćemo po adresi, kazne će biti rigorozne": Iz MUP-a objasnili koje uslove građani koji imaju oružje moraju da ispune

Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala MUP-a objasnila je da prilikom dobijanja dozvole za oružje, vlasnik mora da ispuni i prostorno-tehničke uslove za čuvanje oružja – da ima sef pod ključem ili na šifru.

- Proveravaćemo po adresi da li postoje uslovi za čuvanje. Ako nisu ispunjeni oružje, će biti oduzimano, a kazne će biti rigorozne - ističe Otović Pjanovićeva. Građani su do danas predali 13.300 komada oružja, najnoviji je podatak koji je danas izneo Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u Smederevu na prikazu neregistrovanog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, koja su od 8. maja građani predali policijskim stanicama. On je rekao i da je do danas