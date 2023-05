„Suštinski pregovori sa Sunakom“: Zelenski u iznenadnoj poseti Londonu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iznenada je jutros posetio London kako bi održao „suštinske pregovore“ sa britanskim premijerom Rišijem Sunakom, prenosi agencija Anadolija. „Danas – London.

Velika Britanija je lider kada je reč o proširenju naših sposobnosti u zemlji i vazduhu. Ova saradnja će se nastaviti i danas. Sastaću se sa svojim prijateljem Rišijem. Vodićemo lične suštinske pregovore“, naveo je Zelenski na Tviteru. Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and