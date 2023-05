Teška saobraćajna nesreća kod Uba: Automobil smrskan, sudar najmanje 3 vozila! (foto)

Oko 23.30 časova dogodila se teška saobraćajna nesreča u selu Sovljak kod Uba.

U udesu su učestvovala najmanje 3 vozila, a na fotografiji koju je objavila Instagram stranica 192 vidi se da je jedan automobil potpuno uništen. Stanje učesnika nije poznato. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na licu mesta su ekipe policije i Hitne pomoći. Uviđaj je u toku. (Kurir.rs) Kurir