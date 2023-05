Sunca ni u tragovima: Oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna do 23 stepena

Očekuje nas oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji će u danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, više padavina posle podne i uveče, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, jugoistočni. Temperature će se kretati ujutru od 12 do 16, a u toku dana od 18 do 23 stepena. U Beogradu će biti pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom i to uglavnom