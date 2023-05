Cene karata po zonama u Beogradu: Evo koliko će Beograđani od sada plaćati prevoz

Od 17. maja Beograđani će se voziti po novim cenama gradskog prevoza, jer prema najavama gradonačelnika Aleksandra Šapića, stupa novi sistem naplate.

Novi sistem biće ne samo potpuno drugačiji od dosadašnjeg, već i jeftiniji. Dnevna karta za gradski prevoz biće 120 dinara, to jest jedan evro, u zonama A i B, dok će u zoni C koštati 150 dinara. Vremenska karta koja traje 90 minuta biće jeftinija i sada će biti 50 u zonama A i B i 100 dinara u zoni C. Dnevna karta važiće do 23.59 tog dana. Od tada do 4 ujutru je besplatan noćni prevoz, a od 4 ujutru kreće da važi nova dnevna karta. Uvodi se i nedeljna karta u