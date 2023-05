Makron obećao dve milijarde evra za smanjenje poreza za srednju klasu

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Vlada Francuske izdvojiti dve milijarde evra za smanjenje poreza za srednju klasu. „Tražio sam od vlade da osmisli predloge, za dve milijarde evra, koji će se fokusirati na srednju klasu”, rekao je Makron u intervjuu za TF1.

On je istakao da će dve milijarde evra biti deo plana budžeta do 2027. godine, kao da se one neće odnositi na smanjenje dažbina ili doprinosa. „Tražio sam od vlade da radi na tome, ali ne želim da zatvaram vrata ovde jer možda ima pametnih stvari koje treba uraditi u vezi sa dažbinama koje plate, doprinosima koje plaćate kada ste zaposleni”, naveo je Makron, prenosi Tanjug.