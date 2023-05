Prvi let posle više od 30 godina: Vučić i Hil jutros otvorili liniju "Er Srbije" za Čikago: "Najbolja veza sa SAD, stiže se za 10 sati, i Jokić će tako putovati" (foto, video)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil, svečanim presecanjem vrpce na aerodromu "Nikola Tesla", zvanično su otvorili prvi let nacionalne avio-kompanije "Er Srbija" za Čikago.

- Ovo je važan i veliki dan za nas, ovde ima mnogo novinara koji nisu ni rođeni kada je prestao da postoji let između Beograda i Čikaga pre 31. godinu. Danas je 'Er Srbija' jedina kompanija u regionu kojom možete da letite u dva velika američka grada - Njujork i Čikago. Ne postoji ni bolja kompanija, ni bolji grad za vezu sa SAD. Ako pogledate vreme u koje poleće avion, razumećete da on stiže u Čikago u najbolje vreme - rekao je Vučić. On je zahvalio američkim