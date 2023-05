Avion Er Srbije posle više od tri decenije pauze poleteo za Čikago iz Beograda: Vučić tvrdi da kompanija ima na računu 147 miliona evra

Sa beogradskog aerodroma je, posle 31 godine pauze, jutos poleteo avion na direktnom letu za Čikago, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao ispraćaju, rekao je da veruje da će to doneti radost mnogim porodicama, pošto će sa zemljom povezati veliku srpsku dijasporu u SAD.

Vučić je istakao da je svaki let Er Srbije do Čikaga popunjen 100 odsto do kraja juna, a pored sa dijasporomo, mnogo više će povezati i srpski i američki narod. Er Srbija je jedina kompanija u regionu koja leti za SAD, uz Njujork i Čikago, tako da može zadovolji interese ljudi iz celog regiona, ukazao je on, ocenjujući da je ovo važan dan za Beograd i Srbiju. Vuičić je dodao i da će iz Čikaga putnici imati dobre konekcije ka Kanadi i zapadnom delu SAD. On je