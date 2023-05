Vučić nakon sednice predsedništva SNS-a: Skup 26. maja ne sme da bude skup mržnje

Aleksandar Vučić govorio je večeras o skupu koji se organizuje 26. maja i rekao da to nije miting SNS ili SPS, niti kontramiting jer je jedini zakazan za taj dan. “ Poslednji tako veliki smo pravili 19. aprila 2019. godine.

Više od 4. godine je proteklo od tog velikog skupa. Ovo je skup za sve obične, dobre ljude Srbije. Ovo je skup i za one ljude koji hoće da podrže sve one koji su izgubili svoje najbliže. Oni su zaslužili najveću podršku i države i ljudi i svih nas. Takođe, ovo nije skup koji organizujemo protesta, ovo nije skup ljutnje, ovo ne sme da bude skup mržnje, bez obzira što prema nama prave jedino mržnju – rekao je Vučić i dodao da to mora da bude skup nade“. „Taj skup