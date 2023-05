Jović: Vrhunac inflacije iza nas, narednih meseci se očekuje pad

Podatak o aprilskoj međugodišnjoj inflaciji u Srbiji od 15,1 odsto potvrđuje da je vrhunac inflacije iza nas i da prethodno preduzete mere monetarne politike daju rezultate, izjavio je danas viceguverner Narodne banke Srbije (NBS) Željko Jović i naveo da će inflacija u narednim mesecima nastaviti da opada i da se očekuje da krajem godine bude na dvostruko nižem nivou nego što je bila tokom prvog tromesečja.

On je na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji koji je nedavno usvojio Izvršni odbor NBS rekao da se povratak inflacije u granice cilja od tri plus minus 1,5 odsto očekuje sredinom 2024. godine. Govoreći o glavnim ekonomskim pokazateljima i projekcijama naveo je da uprkos nešto slabijem rezultatu u prvom tromesečju, nije menjana projektovana stopa rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od 2,0 do 3,0 odsto. "Razlog su pre svega spoljnotrgovinska kretanja