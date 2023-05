Zastrašujući prirodni fenomen: Vodena pijavica iznad jezera u Južnoj Karolini (video)

Šetači i izletnici na obali jezera Moltri u Južnoj Karolini imali su prilike da u nedelju svedoče zapanjujućem prirodnom fenomenu.

Vodena pijavica je poput pozorišnih reflektora obasjavala površinu jezera. Pijavica ili vrtložni vetar javlja se pri izrazito nestabilnoj atmosferi. Smatra se manjim tornadom na vodi. Pijavica se pojavila iznad jezera koje je treće po veličini u američkoj državi Južnoj Karolini. Srećom, vrtložni vetar ostao je daleko od obale i plovila pa nije bilo izveštaja o ozleđenima ili eventualnoj šteti.