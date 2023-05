Šapić: Sistem će biti daleko jednostavniji i jeftiniji

Gradonačelnik Beogrda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će se novim sistemom javnog prevoza gradu vratiti potpuna kontrola nad javnim prevozom i da će sistem biti daleko jednostavniji i jeftiniji.

On je za K1 rekao da se Beogradu vraća potpuna kontrola nad našim javnim prevozom, kao i da će sav novac sada direktno da dolazi na račune grada. „Svi podaci će se čuvati na našim data bazama, srpskim bazama podataka. Neće novac više ići kroz privatnike i neće se čuvati u inostranstvu. Prvi put nakon 12 godina ćemo znati gde svaki dinar odlazi i tek nakon par meseci od danas ćemo moći da imamo pravi skrining i pravu situaciju, našeg javnog prevoza. To smo do sada