Eksplozija na Krimu? Pet vagona sa žitom iskočilo iz šina kod Simferopolja

Eksplozija je uzrok iskakanja voza iz pruge na Krimu, izjavio je danas predsednik parlamenta Krima Vladimir Konstantinov.

On je za TV Rusija 24 rekao da je do eksplozije došlo zbog intervencije neovlašćenih lica i da je istraga u toku, prenose RIA Novosti. Krimska železnica je saopštila da je do iskakanja voza iz šina kod Simferopolja došlo zbog mešanja neovlašćenih lica u rad železničkog saobraćaja. - Pet vagona sa žitom iskočilo je iz šina nedaleko od Simferopolja na Krimu - rekao je izvor iz hitnih službi za RIA Novosti i dodao je da se uzroci istražuju i da u incidentu nije bilo