Subotica: Poljoprivrednici premestili blokadu na podvožnjak u centru grada

SUBOTICA - Subotički poljoprivrednici radikalizovali su protest blokadom podvožnjaka ispod pruge na Segedinskom putu, saobraćajnice koja spaja istočni sa zapadnim delom grada.

Prema najavama, ova blokada trajaće do daljnjeg, a usledila je nakon blokade Štrosmajerove ulice u centru Subotice, nedaleko od Gradske kuće, koja je bila zatvorena za saobraćaj od 10 do 14 časova. Kako je novinarima rekao jedan od vođa protesta Miroslav Matković, na radikalizaciju su se odlučili nakon što nisu dobili odgovore od Vlade Srbije niti poziv za novi sastanak, i ne nameravaju da se sklone dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. "Do daljnjeg ostajemo ovde,