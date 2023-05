Kako izgleda frižider srpskog radnika na minimalcu: Stomak krči sa 40.000 dinara mesečno

Minimalac koji u Srbiji iznosi 40.000 dinara uskoro bi mogao da bude povećan na 50.000 – toliko će tražiti predstavnici sindikata na pregorima o novoj minimalnoj zaradi koji počinju sutra.

Ipak, ni predstavnici poslodavaca, ni ekonomisti, nisu optimistični da će do ovolikog povećanja doći. Do trenutka kada minimalac bude povećan, nekoliko stotina hiljada zaposlenih moraće da živi od 40.000 dinara mesečno. A koliko je to zapravo mizeran iznos, jasno je kada se izračuna šta sve može da stane u frižider ovakvog radnika. Kako bismo proverili šta je moguće priuštiti sa “najvećim minimalcem u Srbiji ikada”, kako kažu predstavnici vlasti, izračunali smo šta