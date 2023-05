Klačar: Šanse da ćemo na jesen na birališta ‘danas veće nego juče’

Beta pre 1 sat

Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID) Bojan Klačar izjavio je da su šanse da će građani na jesen na birališta "danas veće nego što su bile juče", ali da još uvek postoji mogućnost da se parlamentarni izbori održe naredne godine, zajedno sa lokalnim i pokrajinskim.

"Izjave predsednika (Srbije Alekandra) Vučića su išle u tom pravcu, ali bih rekao da postoji i dalje otvoren prostor da se pronađe drugačije rešenje, prevashodno rešenje koje bi omogućilo da se ti izbori održe zajedno sa lokalnim i pokrajinskim izborima koji se u redovnom terminu moraju održati sledeće godine", kazao je Klačar za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Prema njegovim rečima, strateška procena vladajuće koalicije, o tome kada će se održati izbori, zavisiće od druga dva važna faktora - pregovora između Beograda i Prištine i protesta koji su u toku.

Klačar je ocenio da se mnogo toga promenilo nakon izbora u aprilu prošle godine - nastavljen je rat u Ukrajini, ubrzana ja, kako je rekao, kosovska dinamika, i desile su se dve ogromne tragedije i prateći protesti u Srbiji.

"Svi ti događaji nam govore o tome da je situacija bitno drugačija nego što je bila pre godinu dana. Svi aspekti će uticati na odluku kada će biti izbori, a svakako će vladajuća koalicija voditi računa o tome da li izbori mogu da se spoje sa lokalnim i pokrajinskim zato što je u Srbiji, iako možda nije najbolja odluka, takva praksa u protekle 33 godine. Svaka vladajuća koalicija je volela da spoji i organizuje lokalne izbore zajedno sa predsedničkim ili parlamentarnim", naveo je Klačar.

On je ukazao da je Srpska napredna stranka (SNS) spremna za kampanju i izbore, imajući u vidu članstvo, infrastrukturu i resurse koje poseduje.

"Srpska napredna stranka je uvek spremna za kampanju. Ona već u predizbornom periodu uradi veliki broj aktivnosti koje su važne. SNS je stranka koja generalno voli kraće kampanje. Ostaje samo ključno pitanje njihove stranačke procene da li je septembar dobar termin za izbore", rekao je Klačar.

On je objasnio da postoje dva pravna načina na koji se do izbora može doći - prvi je da premijerka (Ana Brnabić) podnese ostavku i da se u roku od 30 dana ne dođe do nove parlamentarne većine i izvršne vlasti, dok je drugi da Vlada podnese predsedniku Srbije obrazložen predlog za raspuštanje Skupštine.

"Pravno neće biti problema da se izbori organizuju u septembru. Ukoliko procena SNS-a bude takva da će ostavkom Vlade na neki način izaći u susret zahtevima koji se čuju na protestima, onda će to verovatno i biti način na koji će izbori biti organizovani", zaključio je Klačar.

(Beta, 05.20.2023)