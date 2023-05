Roditelji odeljenja VII/2 OŠ "Ribnikar" uputili dopis Ministarstvu: Traže suspenziju direktorke, pedagoga i psihologa

Roditelji učenika iz VII/2 odeljenja OŠ "Vladislav Ribnikar", koje je pretrpelo najveće posledice tragične pucnjave 3. maja, uputili su dopis Ministarstvu prosvete u kojem zahtevaju hitnu suspenziju direktorke te škole, školskog psihologa i pedagoga.

U dopisu, predatom Ministarstvu juče, u koji je Tanjug imao uvid naveli da zahtevaju "hitnu i bez daljeg odlaganja suspenziju direktorke do okončanja istrage i utvrđivanja njene lične odgovornosti za nastali tragični događaj i kasnije postupanje prema učenicima i roditeljima VII/2 odeljenja". Takođe, zahtevaju i hitnu suspenziju školskog psihologa i školskog pedagoga, i to do okončanja istrage i utvrđivanja njihove lične odgovornosti za nastali tragični događaj.