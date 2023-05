Pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko – planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Kragujevcu sunčano i bez padavina. Temperatura oko 25 stepeni.