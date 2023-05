Uhapšen muškarac u Ripnju: Neprimereno dodirivao dve devojčice

Beogradska policija saopštila je da je uhapsila B.P. (53) pod sumnjom da je neprimereno dodirivao dve maloletnice.

Beogradska policija saopštila je da je uhapsila B.P. (53) pod sumnjom da je neprimereno dodirivao dve maloletnice. On se sumnjiči za krivično delo polno uznemiravanje, jer je u jednom marketu u Ripnju neprimereno dodirivao dve maloletnice (2008. i 2009. godište). Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.