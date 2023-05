Košarkaši Real Madrida osvojili 11. titulu prvaka Eurolige

Real u posljednjim sekundama dramatičnog finala protiv Olympiacosa dolazi do preokreta te rezultatom 79:78 osvaja pehar namijenjen pobjedniku Eurolige.

Košarkaši Real Madrida večeras su u izuzetno neizvjesnom finalu savladali grčki Olympiacos iz Pireja, rezultatom 79:78, te osvojili rekordnu 11. titulu Turkish Airlines Eurolige, javlja Anadolija. Veliko finale Eurolige igrano je u odličnoj atmosferi u ”Zalgirio Areni” u litvanskom Kaunasu. . @23Llull FOR THE WIN 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/AnvwUMaEeE — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023 Predvođeni MVP-jem ove sezone Sashom Vezenkovom, košarkaši