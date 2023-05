"Crna kutija ne postoji na ovako malim letelicama": Završen uviđaj nakon pada aviona u Hrvatskoj, uzrok nesreće još nije poznat

Uviđaj je danas završen na planinskom lancu Mala Kapela u Lici, gde je pao holandski sportski avion u kojem je, kako se pretpostavlja, bilo dvoje putnika i pilot, ali se i dalje ne zna zašto je letelica pala niti kako je tu završila. Za utvrđivanje identiteta stradalih biće potrebna DNK analiza, rekao je glavni inspektor za vazduhoplovstvo Danko Petrin i istakao da vizuelno nije moguće utvrditi ni tačan broj žrtava.

On je dodao da su svi putnici poginuli u padu aviona u subotu i da je na licu mesta pronađena izgorela olupina. - Možemo pretpostaviti ko su putnici, ali ne možemo reći sa stopostotnom sigurnošću. Crna kutija ne postoji na ovako malim avionima - rekao je Petrin. On je odbacio kao nagađanje tvrdnje da je uzrok pada aviona loše vreme i istakao da avion nije ostao bez goriva, već je došlo do požara zbog goriva. Zamenica karlovačkog županijskog tužioca Irena Golubić