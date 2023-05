Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Pre podne na istoku i jugoistoku moguća povremena slaba kiša. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, mestimično sa kišom. Najviša temperatura oko 23 stepena.