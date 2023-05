YouTube uvodi reklame od 30 sedunde koje ne mogu da se preskoče

Iz Jutjuba su najavili da će uskoro uvesti novu vrstu reklama na svoju platformu.

Biće to poluminutne reklame bez mogućnosti prekidanja. Ta vrsta reklama će za sada biti nametnuta samo u ‘YouTube’ aplikaciji za TV. Takođe je otkriveno da Jutjub eksperimentiše i s uvođenjem reklama koje bi se pojavile prilikom pauziranja video sadržaja. Za sada nije poznato da li će to biti „tihe“ reklame ili će se za tišinu u pauzi morati da se isključi i zvuk. Što se tiče zaobilaznih rešenja za blokiranje reklama, u YouTubeu istražuju kako da blokiraju to