Vučić: Posetio sam školu „Vladislav Ribnikar“, ali nisam vodio kamere

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će tražiti najtežu moguću kaznu za one koje su počinili masovna ubistva i one koji su ih naoružavali i pomagali.

On je, gostujući na RTS-u, napomenuo da se neće direktno mešati u bilo šta, ali da će se politički boriti da počinioci dva masovna ubistva dobiju maksimalne kazne. Što se tiče izbora, smatra da je to realna opcija. “Kada neko osporava legitimitet na ovaj ili onaj način, onda je to najbolji način. Neću dati mandat nikome da po nalogu spolja da obrazuje nekakve prelazne vlade, istakao je Vučić. Marinika Tepić: Vučić se tek sada setio da ode da izjavi saučešće 20 dana