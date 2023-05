Hovenijer: Formiranje ZSO hitan zadatak za Prištinu

Američki ambasador u Prištini, Džefri Hovenijer, rekao je da je formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom hitan zadatak za Kosovo.

Hovenijer je rekao da je ZSO suštinski element u sporazumu za normalizaciju odnosa sa Beogradom i da kao takva mora da se primeni kako bi se obezbedilo članstvo u evropskim i evroatlantskim strukturama, prenosi prištinski Reporteri. Kosovo se 2013. godine obavezalo na stvaranje Zajednice opština sa srpskom većinom. Dugo smo bili veoma jasni i očekujemo da će to biti urađeno, a sada je to još hitnije pitanje jer je to suštinski element odgovornosti Kosova i