"Kažu da je sav krvav došetao sa Trošarine": Mladić izboden nožem, stanari studentskog doma na Voždovcu uznemireni: Ne živi ovde, ne poznajemo ga (foto)

Muškarac star 29 godina sinoć oko jedan sat iza ponoći izboden je nožem u kako se pretpostavlja Ulici vojvode Stepe na Voždovcu. Prema prvim informacijama, ranjeni mladić je neko vreme hodao, a Hitna pomoć ga je zbrinula u blizini Studentskog doma "4. april".

Stanari doma na Voždovcu od jutros su uznemireni ovom informacijom, ali tvrde da ne poznaju povređenog mladića i da im nije jasno kako je došlo do ranjavanja, kao i da on sigurno nije stanar doma. Oni pričaju da su se sinoć pojedini studenti okupljali ispred doma kako bi se družili, ali za sada nije poznato više informacija. - Ja sam čuo dve verzije priče od drugara. Prva je da je to neki momak iz doma, a druga je da je došetao sa Trošarine sav krvav. Ne znam ko bi