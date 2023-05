Đedović: Novac za tri puta više energetski ugroženih kupaca

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović izjavila je danas da je u budžetu od ove godine opredeljen trostruko veći iznos sredstava za energetski ugrožene kupce nego prethodnih godina. "To bi trebalo da pomogne da 190.000 energetski ugroženih kupaca da izmire svoje račune za gas, struju ili grejanje.

To predstavlja tri puta više građana nego prethodnih godina. Apelujem na građane da provere da li imaju mogućnost da ostvare to pravo u lokalnoj samoupravi, veoma brzo ga ostvare i ostvare mogućnost da već od sledećeg meseca plaćaju račune i do 50 odsto umanjene", rekla je Đedović na sednici Skupštine Srbije odgovarajući na pitanje poslanika Ila Mihajlovskog iz PUPS-a. Dodala je da je to sveobuhvatna aktivnost koju sprovodi Vlada Srbije da pomogne ugroženim